Российский лидер Владимир Путин в поздравлении, направленном американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, отметил важность налаживания отношений между Россией и Соединёнными Штатами.

«Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», — приводит его сообщение пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что прошедшие два с половиной века в летопись отношений между двумя странами «вписано немало славных страниц».

«Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — подчеркнул он.