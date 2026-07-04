Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 502, увеличившись за сутки на 42. Как передает ТАСС, об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число умерших от Эболы составляет 473 — на 26 больше, чем сутки назад. Показатель смертности — 31,4%.

В больницах и медицинских изоляторах находятся 628 пациентов. Полностью выздоровели 213 человек. Показатель отслеживания контактов достиг 81,8%. Под наблюдением находятся 11 360 человек, которые имели контакты с инфицированными Эболой.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Эпицентр вспышки находится в конголезской провинции Итури.