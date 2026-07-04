Россия не имеет планов по нападению на Европу или Великобританию, эскалация возможна только по инициативе стран Запада. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Россия не имеет ни намерений, ни планов, причин для того, чтобы нападать на Европу, воевать с Европой или нападать на Британию. Эскалация здесь возможна только по инициативе самого Запада», — сказал Келин в интервью «Вестям».

Он добавил, что разговоры на Западе о якобы существующей угрозе со стороны России связаны исключительно с «выбивание денег для ВПК», который пришел в упадок в последние десятилетия.

Келин также выразил мнение, что значительная часть средств, выделенных странами ЕС и Великобританией на подготовку к войне с РФ и в качестве военной помощи Украине, будет разворована.