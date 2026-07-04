Нанесение массированных ударов по ОПК Украины и обеспечивающих их объектов должно быть продолжено, заявил президент России Владимир Путин в четверг во время посещения одного из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чем больше ударов ВСУ будут пытаться наносить по гражданском объектам РФ, тем большую зону безопасности придется создавать», — отметил Путин.

По его словам, подразделения ВСУ пытаются удержать свои позиции, но под натиском российских войск вынужденно отступают с большими потерями.

«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил», — сказал президент РФ.

Он отметил, что в ходе работы на совещании основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». «Также обсудим результаты выполнения боевых задач с другими соединениями и воинскими частями. Кроме того, в более узком составе, как и договорились с начальником Генерального штаба, рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий», — сказал Путин.

Он заявил, что не сомневается в победе.

«Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта», — сказал президент России.

Путин не исключил, что Киев попробует предпринять диверсионные вылазки, и поручил военным быть к ним готовыми.

«Президент России Владимир Путин обсудил с военачальниками задачи на летний период, а также более активные наступательные действия. Подводя итоги совещания, президент и верховный главнокомандующий сказал следующее: чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», — сказал Песков.