Президент США Дональд Трамп помиловал шестерых граждан, отбывавших или готовившихся отбывать наказание по обвинениям, предъявленным им при администрации бывшего главы государства Джо Байдена.

«Для меня большая честь подписать указ о помиловании шестерых человек, подвергшихся преследованию при администрации Байдена и отбывавших или готовившихся отбывать наказание в тюрьме за починку своего автомобиля», — написал Трамп в Truth Social. При этом он обвинил своего предшественника на высшем государственном посту в глупости и использовании законодательства страны в качестве инструмента давления на граждан.

Как отметила газета The Washington Times, Трамп в конце июня подписал указ, расширяющий полномочия американцев в вопросе ремонта личных транспортных средств. Как поясняет издание, администрация Байдена в свое время ужесточила требования к ремонту автомобилей, обязав владельцев производить ряд работ исключительно в автосалонах и автомастерских в рамках усилий по защите окружающей среды.