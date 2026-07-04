Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, Будапешт готов направить Украине и Молдове официальное письмо, которое позволит запустить процедуру открытия шестого переговорного блока. Он касается внешней и торговой политики, а также вопросов, связанных с внешними отношениями.

Этот шаг стал первым частичным смягчением позиции Венгрии после того, как она ранее заблокировала продвижение сразу по нескольким направлениям переговорного процесса. Однако говорить о полном снятии препятствий пока нельзя. Как отмечает RMF24, Будапешт по-прежнему блокирует еще четыре переговорных блока.

Таким образом, Украина и Молдова могут получить возможность продвинуться только по одному из направлений, тогда как основная часть переговорного процесса остается под вопросом.

Для Киева это важный, но ограниченный сигнал: Венгрия готова пойти на частичную уступку, однако не снимает все возражения.

Переговоры о вступлении в ЕС проходят по отдельным тематическим блокам. Для их открытия требуется согласие всех стран Евросоюза. Поэтому позиция Венгрии остается одним из ключевых факторов, влияющих на скорость продвижения Украины и Молдовы к членству.

Пока речь идет именно о процедурном шаге, а не о завершении переговоров или гарантированном вступлении в ЕС.