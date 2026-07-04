Пятерых жителей Дагестана арестовали на два месяца за хищение 105 тонн нефти. Мужчин подозревают в причинении ущерба нефтеотрасли на 4,5 млн рублей, сообщили в Верховном суде региона.

«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, и дача взятки)», — отметили в Верховном суде.

Фигуранты подозреваются в воровстве в период с сентября 2025 года по март 2026 года из нефтескважин Ногайского района Дагестана. Суд заключил их под стражу до 1 сентября.