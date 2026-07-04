Журналисты из России, Турции и арабских стран посетили входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО дворец Голестан, резиденцию шахской династии Каджаров, поврежденный в результате атаки США и Израиля.

Как сообщила ТАСС сотрудница международного отдела музея Шади Джафари, восстановление дворца займет от трех до пяти лет. По данным властей, ущерб составил несколько десятков миллионов долларов.

У входа на территорию дворцового комплекса репортеров встретило административное здание, поврежденное в результате удара в первые дни конфликта. В него попала ракета и уничтожила три верхних этажа.

«Взрывная волна от удара и осколки затронули Голестан, здесь были выбиты 300-летние зеркальные мозаики в знаменитом Зеркальном зале, где шах встречал гостей и проводил приемы. Инкрустированные двери, которые были повреждены, принадлежали дворцу в Ширазе, относящемуся к периоду династии Зендов. Когда основатель династии Каджаров Ага Мохаммад Хан взошел на трон, он привез эти двери и установил их здесь, а также привез колонны из дворца Зендов», — рассказала Джафари.

По ее словам, «если будет проведена реставрация с использованием новых материалов, это фактически разрушит часть исторической идентичности этого дворца».

«Когда проводишь реставрацию, нужно, чтобы она была как можно ближе к оригинальному облику здания. Но, по моему мнению, на 100% это восстановить невозможно — то, что было создано 300 лет назад, с современными материалами уже не воссоздать», — заключила Джафари.