Президент России Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью за Вооруженными силами РФ.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Стратегическая инициатива полностью за нами», — сказал он, передавая слова Путина на совещании по ситуации на войне России и Украины.

По словам Пескова, Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.

«Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта», — сказал Песков.

По его словам, президент России дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевских властей.

«Президент также говорил о том, что необходимо сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений», — сообщил представитель Кремля.