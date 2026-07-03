Пожар произошел 3 июля вечером в здании в Анкаре напротив отеля JW Marriot, где на время саммита НАТО разместится делегация США во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал T24.

По его данным, причина возгорания, к тушению которой оперативно приступили пожарные команды, пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало. Спецслужбы проводят расследование инцидента.

По сообщениям местных СМИ, продажа номеров в отеле JW Marriot в период с 1 по 10 июля прекращена.

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7-8 июля в условиях повышенных мер безопасности. Как ранее заявляли власти, к ее обеспечению привлечены порядка 70 тыс. силовиков. По решению губернатора столичного региона, более 30 улиц в Анкаре будут полностью перекрыты, а примерно на десяти крупных трассах, выделенных непосредственно под проезд кортежей участников саммита, будут введены повышенные меры контроля. Во встрече в верхах НАТО ожидается участие около 6 тыс. официальных представителей из 32 стран — членов альянса и лидеров 10 не входящих в него государств. Особый режим в столице Турции будет действовать с 6 по 12 июля.