Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, во время которого поздравил его с 250-летием независимости США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус.

«Он [канцлер] подчеркнул особую связь между немцами и американцами. Канцлер и президент США воспользовались возможностью и согласовали позиции в преддверии саммита НАТО в Анкаре», — сообщил Корнелиус.

«Канцлер подчеркнул, что Германия возьмет на себя больше ответственности за безопасность в евроатлантическом регионе. НАТО, по его словам, станет более европейской, с тем чтобы она могла оставаться трансатлантической», — отметил представитель кабмина, добавив, что оба лидера договорились продолжить разговор в Анкаре.