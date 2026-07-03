Минэнерго Казахстана подготовило проект приказа о продлении еще на полгода запрета на вывоз из страны бензина во все государства, в том числе на территорию стран Евразийского экономического союза. Соответствующий документ опубликован на госпортале «Открытые НПА», сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что «в период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза». Также приказ предполагает, что «в период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года вводится запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного».

Вывоз топлива будет возможен только по решению правительства республики и для оказания гуманитарной помощи. Обсуждать приказ будут до 21 июля, после чего его планируют ввести.

Запрет на вывоз бензина и дизельного топлива действует в Казахстане уже несколько лет и регулярно продлевается. Власти мотивировали это тем, что бензин и дизтопливо внутри страны стоят значительно дешевле, чем в соседних государствах. Из-за этой разницы в цене организуются каналы контрабанды. В правительстве также указывали, что в приоритете обеспечение внутреннего рынка. Вывоз бензина разрешен только в штатных баках автомобилей.