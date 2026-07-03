Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил своему польскому коллеге Радославу Сикорскому пакет антикризисных мер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Я предложил комплекс антикризисных мер. (…) а также обращение к религиозным лидерам обеих стран с просьбой использовать их авторитет в нашем двустороннем диалоге», — сказано в материале.

Формат также предполагает консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран для преодоления кризиса, возникшего в отношениях Киева и Варшавы.