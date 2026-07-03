Лидеры НАТО на саммите в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой безопасности» для этого военного блока. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на подготовленный послами стран-членов НАТО текст итоговой декларации саммита.

В тексте итоговой декларации саммита НАТО говорится, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» для евроатлантической безопасности и стабильности, сообщило агентство.

Оно также утверждает, что все участники саммита, включая США, обещают объявить о своей «железной приверженности» НАТО в том же документе.