Депутат парламента Кыргызстана Бурул Аманова вынесла на общественное обсуждение законопроект о пожизненном заключении за убийство женщин, сообщает ТАСС.

Проект предполагает введение в Уголовный кодекс Кыргызстана понятия «фемицид», которое определяется как убийство женщины, совершенное по мотивам гендерной дискриминации или сопряженное с изнасилованием. Также к этой отдельной категории преступлений предлагается относить доведение женщины до самоубийства, равно как и лишение жизни находящейся в состоянии беременности.

Совершивших такие преступления, согласно документу, нужно наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Также проектом предлагается запретить для них амнистию.

«Цель законопроекта не заключается в поддержке либо в противодействии феминистскому движению или феминизму в нашей стране. Главная цель и задача законопроекта заключается в защите жизни лиц женского пола (девочек, женщин, матерей, бабушек и прабабушек), а также в выделении их убийства в отдельный состав преступления», — отмечается в справке-обосновании.