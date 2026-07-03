Владимир Зеленский нанес Польше серьезное оскорбление своим заявлением о том, что никто не будет приказывать Украине, «каких героев ей уважать». Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее информации, несмотря на то, что Зеленский в своем недавнем заявлении не назвал адресата, политики в Польше восприняли его слова на свой счет и почувствовали, что их провоцируют.

Конфликт между Киевом и Варшавой обострился около месяца назад. Поводом для разногласий стало майское решение Зеленского присвоить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия) одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

Газета отмечает, что подобным решением Зеленский поставил под угрозу не только сотрудничество с Польшей в оборонном секторе, но и возможные перспективы вступления Украины в Евросоюз.