Монумент в виде поднятого кулака погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили на площади Энгелаб в Тегеране, передает ТАСС.

Плакаты с этим же символом размещены по всему городу. Среди них встречаются баннеры с портретами Хаменеи и других военных и политических деятелей исламской республики, погибших в результате атак США и Израиля. Людям на площадях раздают флаги Ирана, на улицах многолюдно.

Несмотря на общегосударственные выходные, объявленные в связи с трауром по верховному лидеру, в столице частично продолжают работать магазины, сохраняется уличная торговля, открыты некоторые кафе.