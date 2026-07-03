Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой приняла участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

В состав азербайджанской делегации вошли вице-премьер Шахин Мустафаев, заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица, сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В аэропорту Мехрабад их встретили заместитель председателя Меджлиса Исламского совета Ирана Али Никзад и посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Церемония состоялась в комплексе «Мосалла». В ходе мероприятия Сахиба Гафарова встретилась с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, председателем Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и другими официальными лицами. От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева она выразила соболезнования в связи с кончиной Али Хаменеи, а также передала народу Ирана слова скорби и поддержки.