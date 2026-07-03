Шиитская организация «Хезболлах» занимается подстрекательством к свержению правительства Ливана, чтобы сорвать выполнение соглашения с Израилем. С таким заявлением выступил президент республики Джозеф Аун, осудив призывы шиитов к уличным протестам.

«Такие действия против законных властей недопустимы, это переход за красные линии, — указал Аун, слова которого приводит его канцелярия. — Они [в «Хезболлах»] поступают так, потому что отвергают суверенное решение ливанского государства отделить рамочное соглашение с Израилем от ирано-американского переговорного процесса», сообщает ТАСС.

По мнению главы республики, шиитская организация «Хезболлах» действует по указке Ирана и преднамеренно искажает суть подписанного в Вашингтоне документа.

«Рамочное соглашение не легитимизирует израильскую оккупацию, а предоставляет ливанской армии возможность распространить свой контроль на всю территорию страны», — подчеркнул политик.

Как считает Аун, «никто не может ставить под сомнение роль армии, которая в полной мере выполнит возложенную на нее задачу по обеспечению стабильности на юге Ливана после вывода израильских войск».