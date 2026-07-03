Иранский народ и вооруженные силы никогда не отступят от курса, заложенного погибшим лидером исламской революции. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди, передает агентство ИРНА.

Выступая на церемонии прощания и похорон в Тегеране, командующий подчеркнул нерушимость верности руководству страны.

«Мы никогда не отделимся от погибшего лидера революции, потому что он навсегда останется в наших сердцах и душах. Враги заберут с собой в могилу свои надежды на капитуляцию Ирана», — заявил генерал Вахиди.

Главнокомандующий КСИР добавил, что наследие лидера является непреходящим для Ирана и всей исламской уммы (общины), и подчеркнул, что страна продолжит неуклонно следовать по его пути.