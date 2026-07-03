Лидеры НАТО на саммите в Анкаре пообещают Украине €10 млрд новых денег вместо ожидавшихся ранее €60 млрд для продолжения конфликта до конца 2027 года. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

«Европейские страны НАТО и Канада договорились на саммите НАТО в Анкаре предоставить Украине €70 млрд военной помощи в течение 2026 и 2027 годов. Эта сумма будет включать €60 млрд, которые ЕС уже пообещал предоставить Киеву в 2026 и 2027 годах (в рамках программы финансирования Украины на €90 млрд — ред.)», — сообщило агентство.

США ранее заявляли, что не планируют выделять деньги на финансирование Украины, но готовы продавать оружие, за которое будут платить остальные страны НАТО.

В свою очередь агентство Reuters в своей публикации на эту тему просто отметило, что послы стран НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита, в котором говорится о «выделении Киеву €70 млрд военной помощи на 2026-2027 гг.», не уточняя состав этой суммы.

Программа военного финансирования Украины со стороны ЕС на €90 млрд на 2026-2027 годы была согласована в декабре 2025 года. Из этих денег €30 млрд предназначены на покрытие бюджетных нужд Киева и €60 млрд — на военные расходы. Из этих денег Украине уже выплачены €3,2 млрд на бюджетные нужды и €3,9 млрд — на беспилотники.