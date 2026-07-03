Парламент Армении в окончательном чтении принял законодательные изменения, ужесточающие наказание за подкуп избирателей.

Законодательные изменения были внесены на рассмотрение в парламент его спикером Аленом Симоняном и депутатами от правящей в стране фракции «Гражданский договор» Арусяк Джулакян, Алхас Казарян и Ваагном Алексаняном в первой половине мая — незадолго до парламентских выборов, прошедших 7 июня, передают армянские СМИ.

Согласно принятым поправкам, увеличен срок тюремного заключения за получение предвыборной взятки с одного-трех лет до двух-пяти лет, а срок за дачу взятки — с трех-шести лет до четырех-восьми лет. Срок тюремного заключения за нарушение запрета на благотворительность в предвыборный период увеличился с трех-шести лет до четырех-восьми лет. Кроме того, лицам, осужденным за получение или посредничество в даче предвыборной взятки, согласно новым поправкам, пожизненно запрещается занимать государственные и муниципальные должности.