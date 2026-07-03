Второй западный окружной военный суд Москвы вынес приговор Михаилу Балашову, признанному основным фигурантом дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Согласно решению суда, Балашов проведет в местах лишения свободы 20 лет. Первые четыре года он будет находиться в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Егор Савельев, ранее осужденный за покушение на убийство, получил 15 лет, сообщают российские СМИ.

В деле о покушении на Симоньян 12 фигурантов, часть из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимым сроки до 25 лет лишения свободы.

Летом 2023 года стало известно о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак, которое, по версии следствия, готовилось украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области были задержаны участники ячейки организации National Socialism/White Power, признанной Верховным судом РФ террористической. Руководил группой Михаил Балашов, создавший ее в апреле 2022 года. Члены ячейки вели разведку по адресам работы и проживания потенциальных жертв, собирая информацию для последующего нападения.