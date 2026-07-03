Топливный кризис в России начинает перерастать в социальный. На фоне дефицита бензина в регионах рейтинг президента РФ Владимира Путина показал сильнейшее недельное падение за 8 лет.

По данным ВЦИОМ, с 22 по 28 июня уровень одобрения деятельности Путина снизился на 3,5 пункта — до 66,9%. Быстрее рейтинг падал только в 2018 году после объявления пенсионной реформы.

При этом рейтинг правительства почти не изменился. Это, как отмечают аналитики, может говорить о том, что ответственность за происходящее россияне всё чаще связывают лично с Путиным.