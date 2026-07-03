В Армении запретили голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

Согласно поправкам, инициированным группой депутатов правящей фракции «Гражданский договор», участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730 (то есть более одного года из последних двух лет). Это требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.