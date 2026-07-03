Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, комментируя спор вокруг Волынской резни, назвал западные регионы Украины «Восточной Малопольшей», сообщает PAP.

По его словам, прославление Бандеры и лиц, причастных к преступлениям на Волыни и в Восточной Малопольше, «не ведёт Украину в западный мир и мир цивилизации».

«Восточная Малопольша» — историческое название территорий Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши в межвоенный период. Сейчас эти земли входят в состав Польши и Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.