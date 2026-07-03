Госдепартамент США заявил, что Вашингтон «поддерживает право Пакистана защищать себя от террористических атак» на фоне продолжающегося конфликта между Пакистаном и Афганистаном.

«Пакистанский народ сильно пострадал от рук террористов», — отметили в Госдепе.

Ранее Пакистан и Афганистан, прежде считавшиеся союзниками, вступили в крупнейшее за последние годы вооружённое противостояние. По данным ООН, в результате авиаударов Пакистана по приграничной зоне с Афганистаном погибли не менее 28 мирных жителей, ещё 49 получили ранения.

Позднее афганские талибы заявили, что нанесли удары по территории Пакистана. В Исламабаде, в свою очередь, сообщили, что пакистанские силы перехватили и сбили четыре беспилотника в южной провинции Белуджистан.