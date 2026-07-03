Американский телеведущий Такер Карлсон планирует создать собственную партию. Он заявил об этом в интервью журналу Columbia Journalism Review (CJR).

Карлсон заявил, что Республиканская и Демократическая партии «единодушны» во внешней политике, в том числе в поддержке войны на Ближнем Востоке. «Нужна третья партия. Я собираюсь помочь ее создать»,— отметил он.

В интервью CJR господин Карлсон сказал, что «по-настоящему важными являются вопросы войны и финансов». А раз по этим вопросам, как считает журналист, республиканцы и демократы сходятся, то в США «однопартийное государство, а не демократия» и нужна третья партия с другой позицией.