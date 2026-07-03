В России продолжаются проблемы с топливом. В Новороссийске на автозаправочных станциях полностью закончился бензин.

Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.

«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам», — говорится в сообщении. Причины перебоев пока не уточняются.

Тем временем в Забайкальском крае возле АЗС «Роснефти» в районе Читы образовалась очередь длиной около 4 километров. По оценкам СМИ, в ней находились 600–800 автомобилей.

Власти региона признали дефицит топлива и объявили о срочных мерах. Губернатор Александр Осипов сообщил, что планируется ввести электронную очередь, привлечь полицию для поддержания порядка, а также организовать подвоз воды и горячего питания. По его словам, некоторые водители стоят в очередях сутками, в том числе с детьми.