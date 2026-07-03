В Курской области России подорвалась на мине машина с чиновниками. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно», — написал он в Telegram.

По его словам, ранен глава Рыльского района Владимир Ковальчук. У него диагностирована минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения ног. Еще один пострадавший — директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля. У мужчины непроникающее ранение живота, а также осколками повреждено бедро. Сейчас он находится на операции.

Пострадали еще два человека — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент происшествия чиновники стояли на крыльце здания, их задело взрывной волной.

По информации Хинштейна, взрывное устройство сработало дистанционно.