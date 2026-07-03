Боевики захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в Центральноафриканской республике. Погибло по меньшей мере 28 человек, еще 25 пострадали, сообщает радио Ndeke Luka со ссылкой на местные источники.

«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — говорится в материале.

Радио отмечает, что помимо кризиса в сфере безопасности Ам-Дафок сталкивается с грабежами больниц, что делает доступ к медицинской помощи «практически невозможным».

Один из беженцев рассказал Ndeke Luka, что «город полностью разрушен», а медикаменты и продовольствие забирают вооруженные люди.

По данным радио, нападение на город произошло еще во вторник. При этом Ам-Дафок все еще находится под контролем боевиков и отрезан от Банги. Многие жители покинули дома и ищут убежища на базе МИНУСКА.