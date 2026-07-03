Американские чиновники во время переговоров с Ираном подозревали, что Израиль может готовить покушение на главных представителей Тегерана — министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ликвидация высокопоставленных иранских чиновников рассматривалась Израилем как часть стратегии с начала конфликта. Однако в ходе переговоров опасения Вашингтона усилились, и США, как утверждают собеседники NYT, предупредили иранскую сторону о возможной угрозе, чтобы она усилила меры безопасности.

Арагчи и Галибаф, по информации газеты, были ключевыми участниками переговоров по прекращению огня и достижению мирных договоренностей с США.

Источники также утверждают, что в апреле Галибаф должен был встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако иранская сторона опасалась возможного покушения и через посредников добивалась от Вашингтона гарантий, что Израиль не предпримет подобных действий.

По данным NYT, для обеспечения безопасности иранский самолет сопровождали пакистанские истребители. На обратном пути, как утверждают источники, возникла угроза израильской атаки, из-за чего воздушное судно совершило вынужденную посадку, после чего делегация продолжила путь по суше.