Перебои с поставками бензина и проблемы с транспортной логистикой в России начали сказываться на ремонте автомобилей.

Как заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, из-за задержек в доставке автозапчастей сроки ремонта могут увеличиться, а стоимость восстановительных работ — вырасти.

По его словам, в ряде регионов возникли сложности с поставками комплектующих, прежде всего из Китая. Это связано с тем, что приоритет при перевозках сейчас отдается товарам первой необходимости, а автозапчасти в эту категорию не входят. В результате заказанные станциями техобслуживания детали задерживаются в пути.

В страховых компаниях также отмечают, что главной проблемой сегодня является именно логистика. Если необходимые запчасти имеются в наличии, ремонт проводится в обычные сроки. Однако поставка отдельных комплектующих может занимать значительно больше времени, из-за чего сервисы все чаще не укладываются в установленный законом 30-дневный срок ремонта.