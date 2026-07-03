НАТО намерена заменить свой стареющий флот американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS на шведско-канадскую систему GlobalEye. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военные источники.

«НАТО на следующей неделе на саммите в Анкаре объявит о планах заменить свой стареющий флот самолетов AWACS на GlobalEye шведского концерна SAAB», — сообщило агентство.

AWACS базируется на американском шасси самолета Boeing E-3A, тогда как GlobalEye собран на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global 6000. Обе машины используются для обнаружения воздушных целей на расстоянии в сотни километров и обеспечения целеуказания.