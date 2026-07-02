Канада и европейские страны в ближайшие два года дополнительно потратят порядка $250 млрд на оборонные нужды. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Европейцы усиливаются ошеломляющими темпами, поэтому в течение двух лет мы увидим от Канады и Европы дополнительные расходы на оборонные нужды в размере $250 млрд», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Рютте, ключевой темой грядущего саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, будет реализация данных год назад обещаний.

«Саммит в Гааге год назад был посвящен обещаниям. Этот саммит, что касается средств, объемов производства оборонной промышленности, поддержки Украины, будет посвящен реализации», — отметил генсек альянса.