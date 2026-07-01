Армения является членом ЕАЭС, и правила организации будут распространяться и на проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщил журналистам в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

«На данный момент Армения — член ЕАЭС, и на этой территории действуют транзитные правила ЕАЭС», — сказал он. На уточнение, означает ли это, что правила объединения распространяются и на TRIPP, он ответил: «Да».

При этом замминистра не стал отвечать на вопрос о возможном участии в проекте России, отметив, что не хочет спекулировать.

«На данный момент TRIPP реализуется Арменией и США. Подписано соглашение, и оно сейчас на этапе реализации. Не хотел бы делать какие-то спекуляции и заявлять что-то о будущем», — сказал он.

На уточнение, поднимает ли Москва в рамках контактов с армянской стороной вопрос своего участия в TRIPP, он отметил, что в двусторонней повестке этой темы нет и этот вопрос не обсуждался при контактах Еревана и Москвы.

Сафарян также отметил, что Армения заинтересована в сохранении диалога с Россией, и ближайшее время ожидаются двусторонние контакты. «Мы заинтересованы в диалоге, заинтересованы в продолжении наших отношений, и в ближайшее время будут контакты», — сказал армянский дипломат на просьбу прокомментировать текущее состояние армяно-российских отношений.