Прошло подготовительное заседание по уголовному делу в отношении ученика, выстрелившего в учительницу в лицее «Идрак» в Баку.

На заседании под председательством судьи Вугара Гулиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные потерпевшей — учительницы математики этого лицея Шахлы Камиловой, передает АПА.

Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде попросил разрешить ему сидеть рядом со своим подзащитным.

Суд удовлетворил ходатайство.

Следующее ходатайство адвоката касалось проведения процесса в закрытом режиме.

Суд пришел к выводу, что на нынешнем этапе нет необходимости в проведении заседания в закрытом режиме.

Затем прокурор зачитал обвинительный акт. Было отмечено, что Шахла Камилова сделала замечание ученику. Ученик воспринял ее замечание как неуважение к себе. После этого подросток взял охотничье ружье и магазин с патронами, спрятанные его отцом, отнес их в свою комнату и спрятал в сумке. Отмечается, что поскольку охранники не проверили сумку, он смог пронести ружье в лицей. Затем он привел огнестрельное оружие в готовое к стрельбе состояние, принес его в комнату, где находилась учительница, и открыл огонь, после чего покинул место происшествия.

Обвиняемый заявил, что признает себя частично виновным.

Процесс будет продолжен 24 июля.