Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что позиция Папы Римского Льва XIV по вопросам миграции, особенно на территории Америки, вызывает беспокойство.

«Я считаю, что некоторые заявления Ватикана по вопросам миграции вызывают беспокойство. В конечном счете я с ними не согласен», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс, который сам является верующим католиком, добавил, что в своем общении с церковными иерархами он пытается их убедить в обоснованности американской политики по вопросам миграции.

«Я говорю им, что мы не проявляем враждебности в этом вопросе. Я призываю их к диалогу, но напоминаю, что массовая миграция имеет свои негативные последствия», — отметил вице-президент США.