Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело очередную операцию против лиц, организовывавших незаконные онлайн-ставки.

По данным МВД, были задержаны Джамал Ахмедов, а также работавшие под его руководством Гаджиакбар Аббасзаде, Сейфеддин Исмайылов, Наби Абдуллаев и Эмиль Аббаслы. Их подозревают в привлечении граждан к незаконным азартным играм через запрещенную в стране платформу 1xBet.

Следствие установило, что Ахмедов арендовал квартиру в Хатаинском районе Баку и через профиль BakuCash организовывал ставки, привлекая клиентов в основном через Telegram.

Во время обыска изъяты телефоны, банковские карты и другие электронные доказательства. По предварительным данным, незаконный оборот группы превысил 1 млн манатов.

Возбуждено уголовное дело, четверо фигурантов арестованы.