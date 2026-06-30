Для Азербайджана выяснение судьбы пропавших без вести лиц остается одним из высших гуманитарных приоритетов. Мы привержены использованию международного опыта, современных технологий и лучших практик.

Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководитель Рабочей группы Газанфар Ахмедов на международной конференции на тему «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести лиц», проводимой в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP), передает АПА.

Он отметил, что Государственная комиссия продолжает инвестировать в передовые технологии и базы данных, которые позволяют проводить поисковые операции быстрее, эффективнее и точнее.

«В следующем году планируется закупка специальных систем наблюдения с подземным радаром. Системы такого типа уже успешно прошли испытания в нескольких скандинавских странах. Они позволяют обнаруживать крупные подземные объекты, в том числе человеческие останки. Также планируется применение беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Эти системы способны длительное время находиться в воздухе. Они будут оснащены передовыми сканерами и сенсорами, которые помогут определять возможные зоны поиска и представляющие интерес территории. Еще одним важным преимуществом являются их картографические возможности. За один день они могут составить карту территории площадью более 45 квадратных километров. Мы верим, что современные технологии станут важной частью будущих гуманитарных поисковых операций. Они дополнят опыт и профессионализм наших специалистов и помогут нам добиться более высоких результатов в установлении судьбы пропавших без вести лиц», — отметил Газанфар Ахмедов.