Террористы по всему миру активно адаптируются к новым технологиям, используя их для вербовки и получения средств. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Террористы всех мастей адаптируются, новые технологии упрощают им вербовку и получение финансирования. Преступные сети ускоряют поток денег и оружия, которое теперь включает смертоносные дроны», — сказал он на 4-й конференции высокого уровня глав контртеррористических ведомств стран — членов всемирной организации.

Гутерриш отметил, что преступники используют в своих целях в том числе такие технологии, как искусственный интеллект, цифровые платформы и беспилотные вооружения. Вместе с тем, подчеркнул генсек ООН, те же технологии предоставляют странам мощные средства «для раннего обнаружения угроз, пресечения потока незаконных активов и понимания путей радикализации террористов».