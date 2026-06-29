Власти западноафриканской страны Буркина-Фасо, разорвавшей дипломатические отношения с Францией, дали Парижу семь дней, начиная с 26 июня, на закрытие посольства в Уагадугу.

Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По ее информации, еще в январе 2023 года посол Франции покинул Буркина-Фасо и с тех пор его обязанности исполнял временный поверенный в делах. Вместе с ним в диппредставительстве работали около 20 человек, в числе которых дипломаты, административный персонал и сотрудники безопасности.

Источники издания утверждают, что решение Буркина-Фасо разорвать дипотношения с Францией связано с резолюцией Европарламента. Речь идет о резолюции с осуждением «подавления гражданского пространства и основных свобод в Буркина-Фасо», которую законодательный орган ЕС принял 18 июня. Автор текста, французский депутат и отставной генерал Кристоф Гомар, выступая в Европарламенте, заявил о «драматическом провале хунты» Буркина-Фасо. После голосования по резолюции 22 июня в МИД Буркина-Фасо вызвали представителя ЕС в Уагадугу. Власти африканской страны выразили неодобрение в связи с принятием резолюции и свое резкое несогласие с ней.

Как заявил генеральный директор по правовым и консульским вопросам МИД Буркина-Фасо Леонар Ломпо, ухудшение отношений между Францией и Буркина-Фасо в последние месяцы стало причиной разрыва дипломатических связей между двумя странами. По его словам, после анализа ситуации правительство пришло к выводу, что больше не соблюдаются ключевые принципы двусторонних отношений — взаимное уважение, доверие, невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета Буркина-Фасо.

«Проще говоря, именно деградация политических отношений между двумя государствами за последние четыре месяца привела к разрыву дипломатических отношений», — сказал Ломпо в интервью газете Sidwaya.

Представитель МИД отметил, что признаки разногласий между Уагадугу и Парижем наблюдались уже давно. В частности, власти Буркина-Фасо неоднократно критиковали действия Франции, включая освещение ситуации в стране французскими средствами массовой информации.

При этом Ломпо подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений с Францией не означает отказ Буркина-Фасо от сотрудничества с международным сообществом.

«Это решение основано исключительно на суверенной оценке наших национальных интересов. Оно никоим образом не ставит под сомнение нашу приверженность диалогу, международному сотрудничеству и миру. Мы продолжим выстраивать сбалансированные партнерские отношения, основанные на взаимном уважении, взаимности, невмешательстве и равноправии», — заявил он.