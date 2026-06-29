Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена продолжить работу по включению вопроса о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении, в международную повестку дня.

Об этом в интервью Baku TV заявил исполнительный директор организации Аббас Аббасов.

По его словам, БИГ добивается рассмотрения данной темы в рамках соответствующих структур ООН, Совета ООН по правам человека, международных организаций и институтов гражданского общества.

«За последние три года БИГ организовала более 40 международных конференций, подготовила свыше 55 докладов и представила около 20 альтернативных отчетов профильным учреждениям ООН. Включив этот вопрос в повестку международных организаций, мы стремимся добиться восстановления исторической справедливости», — отметил Аббасов.

Он добавил, что результаты этой деятельности уже находят отражение в изменениях национального законодательства.

Говоря о недавно прошедшей в Конгрессе США международной конференции на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы», Аббасов заявил, что мероприятие вызвало недовольство проармянских организаций.

По его словам, конференция состоялась после двух месяцев переговоров, при этом накануне проармянские организации пытались добиться ее переноса.

«Конференц-зал был назван в честь Нэнси Пелоси, известной своей несправедливой позицией в отношении Азербайджана. Проведение в этом зале мероприятия, посвященного этнической чистке азербайджанцев в Армении, вызвало раздражение у проармянских сил», — сказал он.

Аббасов сообщил, что на мероприятии присутствовали пять представителей Армянского национального комитета Америки (ANCA), которые наблюдали за ходом конференции, делали записи и покинули зал без каких-либо провокаций.

Исполнительный директор БИГ также подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

«Речь идет исключительно о праве людей на безопасное возвращение на свои исконные земли, основанном на международном праве и общепризнанных правовых принципах», — заявил Аббасов.