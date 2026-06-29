В некоторых районах Баку продолжаются мероприятия по борьбе с массовым распространением гусениц на деревьях.

Как сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению, специалисты обследовали территории, где были замечены вредители.

По итогам проведенных исследований установлено, что обнаруженные на деревьях гусеницы являются личинками белой американской бабочки.

В связи с этим объединением разработан специальный план мероприятий. В настоящее время на этих территориях ежедневно проводится мониторинг, а в местах обнаружения гусениц осуществляется обработка деревьев специальными средствами.

В ведомстве подчеркнули, что данные гусеницы не представляют опасности для здоровья человека. Тем не менее мониторинг и меры по борьбе с ними продолжаются, чтобы предотвратить ущерб зеленым насаждениям.

По словам специалистов, хотя белая американская бабочка не опасна для человека, она способна наносить вред более чем 120 видам растений. Помимо тутовых деревьев, вредитель питается алычой, яблоней, сливой, абрикосом, грушей, персиком, терном, шиповником, сиренью, ясенем, тополем, смородиной и другими растениями. Исследования, проведенные на Абшеронском полуострове, показали, что здесь это насекомое питается 30 видами растений.