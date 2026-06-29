Западные страны продолжают стремиться нанести России стратегическое поражение, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал, — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью «Вестям».

«Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Там звучат отдельные всякие сюжеты о том, что вроде уже и не стремятся, но с повестки дня официально никто этот тезис и не снимал.

Стремятся к поражению России, к стратегическому поражению. Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят и в которых хотят принять участие?» — задался вопросом Путин.

«Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, то есть она побеждает, если все это так и есть на самом деле, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну пусть подождут», — заявил президент России.