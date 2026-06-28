Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с землетрясением, «унесшим жизни и приведшим к значительным разрушениям».

«Выражаю духовную близость ко всем, кто пострадал и затронут этим ужасным землетрясением, а также благодарность тем, кто помогает в этот тяжелый момент», — сказал понтифик на испанском языке по завершении традиционной воскресной проповеди.

Ранее стало известно, что через службу папских милостей (дикастерию по служению благотворительности) Папа передал Венесуэле 100 тыс. евро.