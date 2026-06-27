Власти Франции рассматривают возможные ответные меры после того как правительство Буркина-Фасо сообщило о разрыве дипломатических отношений с республикой.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция принимает к сведению одностороннее решение Буркина-Фасо о разрыве дипломатических отношений <…> и выражает сожаление в связи с этим враждебным и необоснованным решением, которое свидетельствует о вызывающем обеспокоенность отклонении от нормального курса со стороны властей Буркина-Фасо. В настоящее время рассматриваются необходимые ответные меры», — гласит коммюнике.

На этом фоне в Париже напомнили о тесных связях между народами двух стран. Также заверили, что уделяют особое внимание безопасности государственных служащих и французской общины, находящихся в Буркина-Фасо, в связи с чем призвали их сохранять повышенную бдительность.