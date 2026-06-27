Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает на том, чтобы мандат национальной делегации на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не предусматривал участия республики в очередном военной кредите Украине. Об этом он сообщил в программе «Субботние диалоги» общественно-правового вещателя STVR.

«Я буду вести все переговоры так, чтобы делегация, которая направится в Анкару, не имела возможности вовлечь Словакию в военном кредите», — сказал премьер.

На саммите НАТО, по словам Фицо, может быть принято решение о предоставлении очередного кредита на военные нужды Украины. «Мы, наверное, не воспрепятствуем и не можем воспрепятствовать другим странам пособирать [деньги] на войну», — признал премьер.