Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр осудил ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз и назвал этот процесс нечестным.

Он указал, что через неделю после открытия первой главы переговоров с Киевом ЕС уже призывает стран-членов поддержать открытие новых глав, сообщают российские СМИ.

«Это нелогично и нечестно по отношению к странам Западных Балкан… ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», — возмутился Мадьяр.