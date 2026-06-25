Евросоюзу предстоит платить 3 млрд евро в год из своего бюджета в виде процентов по кредиту в 90 млрд евро, привлеченному Еврокомиссией для финансирования войны на Украине в 2026-2027 годах.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске, его выступление транслировала Еврокомиссия.

«ЕС будет платить из европейского бюджета 3 млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», — заявил он.

Домбровскис добавил, что это цена, которую страны ЕС платят за отказ экспроприировать блокированные активы России, чтобы финансировать Украину. Он напомнил, что Еврокомиссия не отказалась от идеи экспроприации активов России и намерена вновь попытаться присвоить их под видом компенсации за финансирование Киеву, если Украина не получит от России никаких репараций.